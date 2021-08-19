Решение о недопуске Грудинина к выборам вступило в силу

Верховный суд РФ признал законным решение, согласно которому директору «Совхоза имени В. И. Ленина» Павлу Грудинину отказано в допуске к выборам в Госдуму. Об этом пишет ТАСС.

Решение суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу Грудинина и его представителей — не подлежащей удовлетворению, — сказал судья.

Экс-супруга Грудинина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД.

На заседании 24 июля ЦИК исключила Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность принятых российским судом решений по делу директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. ЕСПЧ признал неприемлемой жалобу самого Грудинина на тот факт, что по решению суда 41,91% акций Совхоза имени Ленина выбыли из владения директора.