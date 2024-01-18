Зюганов рассказал, от чего будет зависеть новый экономический курс России Зюганов: результаты выборов президента определят путь развития России

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Председатель КПРФ Геннадий Зюганов

От результатов выборов президента России будет зависеть, по какому пути развития пойдет страна, заявил на пресс-конференции в Москве председатель КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, тот курс, который «обозначили Ельцины, Гайдары и Чубайсы», полностью провалился и привел к потерям в базовых отраслях производства.

Мы на 15 авиационных заводах производили 1500 летательных аппаратов. Сейчас девять из десяти самолетов у нас иностранные, на которые не поставляют запчасти, — сказал лидер коммунистов.

Зюганов отметил, что предвыборная программа кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова предполагает новый экономический курс России и «принципиально отличается от всех остальных».

Перед Новым годом мы пять часов беседовали с президентом [Владимиром] Путиным. Он заявил о том, что капитализм зашел в тупик. Но я не вижу поворота из этого тупика нынешнего правительства. <...> Весь вопрос в том, что позарез всем нужен новый финансовый, экономический курс, в противном случае мы не справимся с этими вызовами, — сказал политик.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку выдвижения действующего главы государства на новый президентский срок с 23 декабря было собрано более 1,3 млн подписей.

Путин 17 января провел встречу с сотрудниками своего предвыборного штаба, поблагодарив всех, кто принимает участие в его работе. Глава РФ обратил внимание на труд волонтеров на «сложных территориях», подчеркнув, что эта деятельность требует большого мужества.