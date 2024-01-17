«Отдаю себе отчет»: Путин поблагодарил за работу свой предвыборных штаб Путин поблагодарил за работу свой предвыборных штаб

Фото: Пелагия Тихонова /АГН «Москва»

Работа волонтеров предвыборного штаба, особенно «на сложных территориях», требует времени и личного мужества, заявил президент России Владимир Путин во время общения с сопредседателями штаба 17 января. Он подчеркнул, что «отдает себе в этом отчет», пишет РИА Новости. Также он поблагодарил руководство и сотрудников своего избирательного штаба за работу.

Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтеров, конечно. Особенно на, так скажем, пока сложных территориях. Это требует не просто личного времени, но и личного мужества. Я отдаю себе в этом отчет, так что всем большое спасибо, — сказал президент.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что период агитации в СМИ в избирательной кампании по выборам президента России начнется с 17 февраля и завершится 14 марта. Она добавила, что агитационные материалы — листовки и баннеры — кандидаты могут распространять сразу после выдвижения, даже до регистрации.

Вместе с этим, заявил председатель ЦИК, извне ведется интенсивная работа по созданию «фона недоверия» к предстоящим президентским выборам в России. По ее словам, организация намерена противодействовать этому.