Стало известно, когда в России начнется предвыборная агитация Памфилова: предвыборная агитация в СМИ пройдет с 17 февраля по 14 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Период агитации в СМИ в избирательной кампании по выборам президента России начнется с 17 февраля и завершится 14 марта, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости. Она добавила, что агитационные материалы — листовки и баннеры — кандидаты могут распространять сразу после выдвижения, даже до регистрации.

Он (период агитации в СМИ. — NEWS.ru.) начинается с 17 февраля, то есть за 28 дней до начала первого дня голосования, и завершается 14 марта включительно, — сказала Памфилова.

Памфилова ранее рассказала, что в избирательной кампании по выборам президента России участвуют 11 человек. По ее словам, восемь кандидатов выдвинуты политическими партиями и еще трое — самовыдвиженцы.

Ранее сообщалось, что в поддержку выдвижения действующего главы России Владимира Путина на новый срок с 23 декабря собрано более 1,3 млн подписей. Такие данные привела сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко.

Политолог Александр Кынев ранее заявил, что проведение выборов главы государства необходимо для того, чтобы подтвердить легитимность президента. Он подчеркнул, что процедура нужна даже когда результат голосования очевиден, итоги позволяют в перспективе ссылаться на мнение большинства. Эксперт также отказался считать процедуру проведения выборов дорогой. По его словам, в любом случае кандидаты тратят собственные средства, а не государственные.