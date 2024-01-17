В ЦИК завили о создании извне «фона недоверия» к выборам в РФ Памфилова: ведется интенсивная работа по созданию фона недоверия к выборам в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Извне ведется интенсивная работа по созданию «фона недоверия» к предстоящим президентским выборам в России, заявила председатель Центризбиркома страны Элла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, ЦИК намерен противодействовать этому.

Сейчас создают Telegram-каналы, разного рода боты, которые распространяют заведомо ложную информацию или вводят наших избирателей в заблуждение, создавая широкий негативный фон, фон недоверия к выборам в России, — сказала Памфилова.

Также Памфилова заявила, что период агитации в СМИ в избирательной кампании по выборам президента начнется с 17 февраля и завершится 14 марта. По ее словам, для Центризбиркома дело чести провести ее так, чтобы «комар носа не подточил».

Ранее председатель ЦИК сообщила, что в избирательной кампании 2024 года участвуют 11 человек. По ее словам, восемь кандидатов выдвинуты политическими партиями и еще трое — самовыдвиженцы. Полноценно зарегистрированы трое кандидатов в президенты. Это лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат от КПРФ Николай Харитонов и вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

До этого стало известно, что мониторинговая группа выявила многочисленные факты препятствования проведению выборов президента России со стороны иностранных агентов. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев призвал привлечь таких лиц к административной ответственности.