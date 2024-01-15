Стало известно о попытках иноагентов сорвать выборы президента России Пискарев заявил о попытках иноагентов помешать проведению выборов президента РФ

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Мониторинговая группа выявила многочисленные факты препятствования проведению выборов президента России со стороны иностранных агентов, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По его словам, такие лица должны быть привлечены к административной ответственности.

Как сообщил глава Комиссии Госдумы Василий Пискарев, мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, — приводится заявление Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Он подчеркнул, что иноагенты пытаются повлиять на общественное мнение, распространяя фейковую информацию и призывая граждан к незаконным акциям. Помимо этого, установлены факты распространения методичек по дискредитации РФ и избирательной системы.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал обеспечить законность предстоящих выборов главы государства, которые пройдут в марте 2024 года. Он подчеркнул, что ответственность за это лежит на сотрудниках прокуратуры. По его словам, общество и государство высоко оценивают труд прокуроров и рассчитывают на их дальнейшее достойное и принципиальное исполнение служебных обязанностей.