Названо число кандидатов в президенты России Глава ЦИК заявила, что на пост президента России претендуют 11 человек

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Элла Памфилова

В избирательной кампании по выборам президента России участвуют 11 человек, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время заседания комиссии. По ее словам, восемь кандидатов выдвинуты политическими партиями и еще трое — самовыдвиженцы.

На данном этапе у нас 11 человек участвует в избирательной кампании, правда, на разных пока стадиях. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения, — сообщила Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что в настоящее время полноценно зарегистрированы трое кандидатов в президенты. Речь идет о лидере ЛДПР Леониде Слуцком, депутате от КПРФ Николае Харитонове и вице-спикере Госдумы от партии «Новые люди» Владиславе Даванкове.

Политолог Александр Кынев ранее заявил, что проведение выборов главы государства необходимо для того, чтобы подтвердить легитимность президента. Он подчеркнул, что процедура нужна, даже когда результат голосования очевиден, итоги позволяют в перспективе ссылаться на мнение большинства. Эксперт также отказался считать процедуру проведения выборов дорогой. По его словам, в любом случае кандидаты тратят собственные средства, а не государственные.