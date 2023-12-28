Эксперт рассказал, почему на выборах должно быть несколько кандидатов Политолог Кынев: выборы нужны для того, чтобы доказать легитимность президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение выборов президента необходимо для того, чтобы подтвердить легитимность главы государства, заявил NEWS.ru политолог Александр Кынев. По его словам, процедура необходима, даже когда результат голосования очевиден, итоги позволяют в перспективе ссылаться на мнение большинства.

Утверждать, что нынешнему президенту не надо составлять конкуренцию — это история про вредные советы. Такие люди словно говорят, что есть возможность сделать его власть наименее авторитетной, лишить аргументов говорить, что за ним люди. Потому что если выборов нет, если конкуренции нет, то тогда все аргументы власти, что она принимает решения, основываясь на мнение большинства, не стоят ничего, — сообщил Кынев.

Также политолог отказался считать процедуру проведения выборов дорогой. Он задался вопросом, с чем правомерно было бы сравнивать эти расходы.

Нельзя выборы называть дорогими. Что значит дорогие? В сравнении с полетом на Луну? Что в них дорогого? Люди, которые так пишут, приводят цифры, которые якобы потратили кандидаты в президенты в 2018 году. Но они ведь потратили не государственные, а свои деньги, — говорит политолог.

Ранее ЦИК отказала в регистрации инициативной группы журналистки и экс-депутата гордумы Екатерины Дунцовой на выборах президента. Решение озвучила глава ведомства Элла Памфилова.