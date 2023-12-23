«У вас все впереди»: ЦИК отказала Дунцовой в участии на выборах президента Памфилова сообщила о недопуске Дунцовой к участию в выборах президента

Фото: AP/ТАСС

Екатерина Дунцова

ЦИК отказала в регистрации инициативной группы журналистки и экс-депутата гордумы Екатерины Дунцовой на выборах президента. Решение озвучила глава ведомства Элла Памфилова.

Вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс. Любой опыт — все равно опыт, — сказала Памфилова.

Накануне Дунцова сообщала, что заседание перенесли на день и в случае отказа она не успеет пересобрать группу избирателей. Тогда же «Верстка» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) предупреждала, что ЦИК может не зарегистрировать инициативную группу — вероятнее всего, найдя формальные нарушения. Теперь журналистка попытается баллотироваться от партии «Яблоко».

Ранее Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложением проверить деятельность Екатерины Дунцовой на предмет иностранного финансирования. Руководитель организации Виталий Бородин предположил, что Дунцова получает финансирование от олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В интервью Дунцова опровергала эти слухи.

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже составило 29 человек, заявляла на сегодняшнем заседании глава ЦИК Элла Памфилова. Сбор подписей для выдвижения Дунцовой в кандидаты прошел 17 декабря. Во время мероприятия в помещении, где оформлялись документы, отключили электричество. Также на собрании побывала полиция.