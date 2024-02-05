Надеждину грозит недопуск к выборам из-за брака в подписях ЦИК РФ обнаружил более 15% брака в подписях Надеждина

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Центризбирком России может не допустить политика Бориса Надеждина к выборам президента России в качестве кандидата из-за брака в подписях, сообщил представитель избирательного штаба Игорь Артемьев. По его словам, бракованными были признаны 15,348% подписей. Согласно российскому законодательству, обнаружение 5% недостоверных подписей уже является основанием для отказа в регистрации кандидата.

Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди две бессонные ночи, — написал Артемьев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Надеждин сдал в ЦИК 105 тысяч подписей, всего было собрано около 200 тысяч подписей. В ходе проверки документов, ошибки также были найдены в подписных листах политика, лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича. Решение о том, будет ли Надеждин допущен до участия в выборах президента РФ, примут 7 февраля.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев ранее заявил, что сбор подписей для регистрации кандидатов редко проходит без ошибок. По его словам, в некоторых случаях в подписных листах находят подписи людей, которых «уже нет на свете». К кандидатам, которые предоставляют комиссии такие документы, возникают серьезные вопросы, так как они могут быть причастны к фальсификации.