ЦИК удивилась ошибкам в подписях за Надеждина и Малинковича ЦИК обнаружила ошибки в подписных листах Надеждина и Малинковича

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Борис Надеждин

Рабочая группа ЦИК России обнаружила ошибки в подписных листах Сергея Малинковича и Бориса Надеждина, необходимых для их регистрации в качестве кандидатов в президенты России, сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев. Он подчеркнул, что сбор подписей редко проходит без ошибок, однако некоторые из них вызывают у членов избиркома удивление. Заседание транслировал сайт ЦИК.

Булаев заявил, что к настоящему моменту работа по проверке подписных листов Малинковича практически завершена, также идет проверка листов, представленных Надеждиным. Он предложил пригласить их на грядущее заседание рабочей группы по проверке документов 5 февраля, чтобы Малинкович и Надеждин могли ознакомиться с результатами проверки. Кроме того, им выдадут протоколы о выявленных ошибках.

Как отмечает зампред комиссии, в некоторых случаях в подписных листах присутствовали подписи людей, которых «уже нет на этом свете». В таком случае у рабочей группы возникают вопросы не только к сборщикам подписей, но и к кандидатам, так как они могут быть причастны к фальсификации.

Надеждин ранее заявил, что он считает высоковероятной свою регистрацию в качестве кандидата на пост президента России. По его словам, он передал Центризбиркому 105 тысяч подписей в свою поддержку.