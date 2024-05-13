Российские войска начали штурм Волчанска: новости СВО на утро 13 мая

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские солдаты начали штурм Волчанска в Харьковской области и вошли в город, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По данным СМИ, бои также ведутся в районе села Липцы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В район Волчанска Вооруженные силы России стянули десятки единиц тяжелой техники, уточнил канал. По этой причине более 100 бойцов ВСУ решили оставить свои позиции, передали авторы публикации. Наступление РФ на этом направлении продолжается, констатировали журналисты.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 12 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Спасатели продолжают доставать тела из-под завалов обрушившегося дома в Белгороде после обстрела ВСУ

Тело еще одного погибшего в результате обстрела ВСУ жилого дома в Белгороде извлекли из-под завалов, информировала пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, общее число жертв достигло 15.

Минобороны России 12 мая сообщило, что ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

ПВО подавила БПЛА в Липецкой области

Системы обнаружения и подавления пресекли атаку беспилотников в Становлянском округе Липецкой области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, спецслужбы ликвидируют возгорание на территории электроподстанции. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Средства противовоздушной обороны находятся в состоянии боеготовности, добавил Артамонов. Он призвал граждан не публиковать снимки и видеозаписи о последствиях подобных атак.

Над Курской областью уничтожили восемь дронов ВСУ

Российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила восемь украинских беспилотников над Курской областью, сообщила пресс-служба правительства региона. По имеющейся информации, дроны были самолетного типа.

Зеленский объявил о тяжелых боях в Харьковской области

Украинские военные оказались в чрезвычайно тяжелом положении сразу на пяти направлениях в зоне спецоперации, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, особо тяжелые бои идут под Волчанском в Харьковской области.

Зеленский также выделил другие участки фронта в зоне СВО, где наблюдается сложная для Киева ситуация. В частности, он выделил Покровское, Лиманское, Времевское, Краматорское и Купянское направления.

Фото: МО Украины

ВСУ потеряли два «Патриота», пытаясь перехватить «дешевые» авиабомбы ВС РФ

Вооруженные силы Украины попытались перехватить управляемые авиабомбы ВС РФ, однако вместо этого потеряли две зенитно-ракетные системы Patriot, сообщил британский эксперт Джастин Бронк в интервью Daily Mail. По его словам, войска стянули ЗРК к фронту, однако российские беспилотники обнаружили их первыми, в результате чего они просто навели на Patriot ракеты ВКС России.

Американские системы противовоздушной обороны — чрезвычайно редкое и нужное оружие, добавил эксперт. Со стороны ВСУ было неразумно использовать его для охоты за таким дешевым и массовым средством поражения, как авиабомбы, указал он.

Названа ключевая причина наступления ВС РФ в Харьковской области

Обстрел Белгорода, который привел к обрушению многоэтажного дома, подтверждает необходимость создания буферной зоны у границ РФ, такое мнение высказал NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, именно поэтому подразделения российских войск развернули наступление в Харьковской области.

Эксперт подчеркнул, что последние успехи ВС РФ на этом участке фронта позволяют делать оптимистичные прогнозы касательно сроков установления контроля над Харьковом. Матвийчук полагает, что город может быть занят уже в течение двух месяцев.

Читайте также:

Удар ВСУ по десятиэтажке в Белгороде: разрушения, сколько жертв и раненых

Новый министр обороны. Путин сменил Шойгу на Белоусова: реакция военкоров

Битва за Волчанск 12 мая: где и как идут бои, успехи и проблемы ВС РФ