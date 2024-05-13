Над российским регионом уничтожили восемь дронов ВСУ Правительство Курской области сообщило об уничтожении восьми беспилотников ВСУ

Фото: МО Украины

Российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила восемь украинских беспилотников над Курской областью, сообщила пресс-служба правительства региона. По имеющейся информации, дроны были самолетного типа.

Этой ночью восемь украинских БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области. Благодарим бойцов ПВО за службу! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины пытался атаковать Крым, однако был сбит средствами противовоздушной обороны России близ Симферополя, заявил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов. Он добавил, что ни один объект в Крыму повреждений не получил, и призвал жителей соблюдать спокойствие.

Утром 12 мая Минобороны РФ сообщило о перехвате дронов ВСУ и ракет «Точка-У» над четырьмя регионами РФ. Как уточнили в ведомстве, под Брянском нейтрализовали три беспилотника, над Липецкой областью — два, и еще один БПЛА уничтожили над Волгоградской. В Белгородской области силы ПВО уничтожили две ракеты.