Военэксперт назвал ключевую причину наступления ВС РФ в Харьковской области Матвийчук: обстрел Белгорода подтверждает необходимость создания буферной зоны

Фото: МО РФ

Обстрел Белгорода, который привел к обрушению многоэтажного дома, подтверждает необходимость создания буферной зоны у границ РФ, такое мнение высказал NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, именно поэтому подразделения российских войск развернули наступление в Харьковской области.

«Сейчас активизация боевых сил там как никогда важна, потому что именно из Харьковской области отстреливают Белгород. Я думаю, что сегодняшние события наполнят сердца наших бойцов желанием победить и мы с еще большим энтузиазмом продолжим отодвигать огневой рубеж. Самое главное — создать сейчас возле Белгорода буферную зону, тем самым обезопасив людей», — рассказал аналитик.

Эксперт подчеркнул, что последние успехи ВС РФ на этом участке фронта позволяют делать оптимистичные прогнозы касательно сроков установления контроля над Харьковом. Матвийчук полагает, что город может быть занят уже в течение двух месяцев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-под завалов рухнувшего дома достали тела двух погибших. Их личности устанавливаются. На месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета.