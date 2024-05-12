Спасатели нашли тела первых погибших под обломками дома в Белгороде Гладков: в Белгороде из-под обломков рухнувшего дома достали тела двух погибших

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Тела двух погибших жителей многоэтажного дома в Белгороде, где произошло обрушение подъезда после прилета украинского снаряда, достали из-под завалов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, их личности устанавливаются. На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета.

Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет, — написал губернатор.

Гладков отметил, что под завалами еще могут оставаться люди. Спасатели делают все возможное, чтобы спасти их. На месте обрушения разворачивается установка дополнительного освещения. По словам главы области, работы по разбору завалов будут продолжены в вечерний и ночной периоды.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что при повторном обрушении части жилого дома в Белгороде три спасателя получили травмы. В ходе разбора завалов сотрудники экстренных служб устраивают «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших.

До этого исполняющий обязанности главы Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что сейчас сложно говорить о судьбе дома в Белгороде, где произошло обрушение подъезда. Он обратил внимание, что пострадал не крайний, а средний подъезд, что создает техническую проблему.