Названо количество пострадавших спасателей при обрушении дома в Белгороде МЧС РФ: три спасателя получили травмы при повторном обрушении дома в Белгороде

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Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что три спасателя получили травмы при повторном обрушении части жилого дома в Белгороде. В ведомстве уточнили, что сотрудники спасательных служб устраивают «минуту тишины» в ходе работ.

Спасатели получили травмы различной степени, отметили в пресс-службе МЧС. «Минута тишины» позволяет сотрудникам услышать пострадавших под завалами.

По информации ведомства, число спасенных на месте ЧП в Белгороде увеличилось до 16 человек. Ранее говорилось о 12 спасенных.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник ранее заявил, что иностранные спонсоры Украины имеют непосредственное отношение к ЧП в Белгороде. Дипломат отметил, что они же прикрывают Киев на международных площадках, что, по сути, является легализацией военных преступлений.

Именно иностранные спонсоры, убежден посол, скрывают это от международной ответственности. Дипломат пригрозил Украине ответом за все совершенные преступления. По словам Мирошника, кого-то возмездие настигнет на поле боя, а кого-то — на скамье подсудимых. Все произошедшее в Белгороде Мирошник назвал актом терроризма.