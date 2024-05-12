«Спонсоры режима»: посол назвал ответственных за произошедшее в Белгороде Посол Мирошник: в обстреле Белгорода виноваты спонсоры Украины

Фото: Павел Колядин/РИА Новости

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Иностранные спонсоры Украины имеют непосредственное отношение к теракту в Белгороде, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник в Telegram-канале. По его словам, они же прикрывают Украину на международных площадках, что по сути является легализацией военных преступлений.

К этому акту имеют самое прямое отношение иностранные спонсоры режима, засевшего в Киеве. Именно западники снабдили украинских боевиков оружием, обучили их войне и заплатили им. Они же прикрывают их на международных площадках, по сути, легализуя военные преступления и скрывая от международной уголовной ответственности, — заявил Мирошник.

Украина непременно ответит за все совершенные преступления, добавил дипломат. По его словам, кого-то возмездие настигнет на поле боя, а кого-то на скамье подсудимых. Все, что сегодня произошло в Белгороде, является актом терроризма, констатировал Мирошник.

Ранее сообщалось, что на месте обрушения многоквартирного дома в Белгороде, попавшего под обстрел ВСУ, продолжают работать бригады МЧС. Пока не было обнаружено ни одного погибшего, среди пострадавших числятся 19 человек.