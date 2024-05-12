Ксения Евдосюк

Власти обновили информацию о погибших при обрушении дома в Белгороде Гладков: погибшие при обрушении дома в Белгороде пока не обнаружены

12 мая 2024 в 14:28

Фото: РИА Новости

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ