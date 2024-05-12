На месте обрушения многоквартирного дома в Белгороде, попавшего под обстрел ВСУ, продолжают работать бригады МЧС, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, пока не было обнаружено ни одного погибшего, среди пострадавших числятся 19 человек.
По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. <...> Погибшие пока не обнаружены! — уточнил глава региона.
Губернатор добавил, что территория поврежденной многоэтажки оцеплена.
В МЧС России сообщили, что спасателям удалось вызволить из-под завалов обрушенного дома 16 белгородцев. В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС проводят «минуту тишины». Так они слышат пострадавших граждан.
Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир». В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».