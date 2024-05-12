Файзуллин раскрыл важную проблему с обрушением дома в Белгороде Файзуллин: судьба дома в Белгороде под вопросом из-за удара по центральной части

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Вопрос восстановления дома в Белгороде, подъезд которого обрушился в результате ракетного удара ВСУ, остается под вопросом, рассказал NEWS.ru исполняющий обязанности главы Минстроя РФ Ирек Файзуллин. По его словам, экспертиза покажет, уместны ли восстановительные работы или же многоэтажку придется полностью расселять. Чиновник добавил, что всем жителям — пострадавшим и эвакуированным — оказана помощь.

Без обследования невозможно сказать. Это средний подъезд, к сожалению, не крайний. Это техническая проблема, которую сейчас Минстрой области отрабатывает вместе с экспертами. Спасательные работы продолжаются, — пояснил Файзуллин.

Файзуллин отметил, что федеральные власти находятся в постоянном контакте с администрацией Белгорода, сам он несколько раз созванивался с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Также особое внимание уделено помощи гражданам.

Люди отселены, кто-то к родственникам [уехал], кто-то в пунктах временного размещения, то есть никто без поддержки не остался, — сообщил он.

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Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал проявлением «обыкновенного фашизма» удар ВСУ по жилой многоэтажке в Белгороде. По его словам, Киев может воевать только с мирным населением.