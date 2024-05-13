ПВО подавила несколько БПЛА в Липецкой области Артамонов: в Становлянском округе Липецкой области подавили несколько БПЛА

Фото: МО Украины

Системы обнаружения и подавления пресекли атаку беспилотников в Становлянском округе Липецкой области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, спецслужбы ликвидируют возгорание на территории электроподстанции. Минобороны РФ информацию не комментировало.

БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции, — написал глава области.

Средства противовоздушной обороны находятся в состоянии боеготовности, добавил Артамонов. Он призвал граждан не публиковать снимки и видеозаписи о последствиях подобных атак.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона сбросили взрывное устройство в городе Судже. По его словам, в результате атаки погиб один человек. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. По его данным, украинские войска сбросили взрывные устройства с квадрокоптера на грузовой автомобиль, в результате погиб мужчина.