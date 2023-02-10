Российские силы разбили подразделение ВСУ под Авдеевкой

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО

Российские силы ликвидировали подразделение ВСУ под Авдеевкой, сообщает РИА Новости. Украинской армии было направлено подкрепление в виде группы пехотинцев, однако ее засекли артиллеристы ВС РФ.

Группа украинских пехотинцев, направленных в качестве подкрепления на позиции ВСУ под Авдеевкой, уничтожена при артиллерийском налете российской армии, — сообщил корреспондент агентства.

По информации журналиста, накануне украинское командование направило подразделение в соответствующий укрепрайон. Российская разведка обнаружила перемещение бойцов и передала координаты их местоположения артиллеристам. Последние в свою очередь провели по ним обстрел с применением пушек калибра 152 мм «Гиацинт».

Ранее российские военные в ходе артиллерийской дуэли под Авдеевкой ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины. Бой произошел в ночь на 8 февраля. Российские военные для поражения минометного расчета задействовали разведку и систему контрбатарейной борьбы. Противник был уничтожен с использованием ствольной артиллерии и минометов.