Ландшафтный пожар перекинулся на село в Челябинской области МЧС сообщило, что ландшафтный пожар перекинулся на челябинское село Варна

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Огонь от ландшафтного пожара перекинулся на жилые дома в селе Варна в Челябинской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что тушение осложняется жарой и порывами ветра.

13:25 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Челябинская область, Варненский микрорайон, село Варна. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел переход огня с ландшафтного пожара на жилые постройки, — сообщили в МЧС.

Позднее в ведомстве уточнили, что пожар повредил четыре жилых дома и хозяйственные постройки на общей площади 200 кв. м и 1,5 га сухой растительности. Возгорание локализовали.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин дал рекомендации жителям Подмосковья о поведении в пожароопасный период. По его словам, в это время лучше не сжигать траву на дачах, полностью отказаться от прогулок по лесу, ни в коем случае не разводить там костров и не курить. Отказ от посещения лесов — лучшая помощь в предотвращении пожаров, заявил спасатель. Он подчеркнул, что причиной возгорания может стать любая искра.