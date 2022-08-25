Жителям Подмосковья дали рекомендации о поведении в пожароопасный период Спасатель посоветовал не посещать лес и предостеречь детей от игр с огнем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области действуют ограничения в связи с высоким уровнем пожароопасности. В этот период времени лучше не сжигать траву на дачах, полностью отказаться от посещения лесов, не разводить там костров и не курить, сообщает «Подмосковье сегодня», ссылаясь на рекомендации заслуженного спасателя России, члена Общественной палаты Московской области Сергея Щетинина.

Каждый из вас может провести разъяснительные работы со своими знакомыми и близкими. Поговорить с детьми, чтобы не играли с огнем. Предостеречь дачников, чтобы не сжигали траву и отходы, — советует он.

Отказ от посещения лесов — лучшая помощь в предотвращении пожаров, заявил председатель подмосковного Комитета лесного хозяйства Олег Баженов. По его словам, причиной возгорания может стать любая искра.

Непотушенная сигарета и брошенный окурок или же костер могут воспламенить высушенную подстилку, и огонь очень быстро распространится на большие площади. В последние дни наблюдается также усиление ветра — это немаловажный фактор для скорости распространения пожара, — рассказал эксперт.

Метеоролог Шувалов заявил, что лесные пожары в России будут продолжаться до сентября из-за отсутствия осадков. Он подчеркнул, что тушение пожаров водой при помощи техники не идет ни в какое сравнение с дождями, поскольку один миллиметр осадков на площади 1 кв. км равнозначен 40 сбросам воды с помощью пожарного самолета Бе-200.