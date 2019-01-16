Почему за российских чиновников бывает стыдно

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Может ли измениться общественная оценка чиновничьего аппарата

В российском обществе сложилось негативное к чиновникам — порой бывает стыдно говорить, что человек работает на госслужбе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. News.ru разбирался, как можно было бы решить проблему разросшегося чиновничьего аппарата в стране и как изменить отношение россиян к нему.

Дмитрий Песков с сожалением констатировал, что сейчас в обществе отсутствует всякая толерантность к чужим словам. Поэтому порой какая-то неловкая или нелепая фраза вроде «диеты на макарошках» и «государство вам ничем не обязано» может привести к серьёзной травле. В этой связи пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в России есть довольно много хороших чиновников, отдающих себя на благо родине, но при этом абсолютно не умеющих выражать свои собственные мысли.

«Если есть чиновники, которым наплевать на людей, нужно их критиковать? Нужно. Но под каток общественной критики попадают все: и хорошие, и плохие. У нас в стране вообще принято травить чиновников», — сказал Песков в интервью «Аргументам и фактам».

Кроме того, он поделился своим жизненным опытом, рассказав, что из-за специфики работы может неделями не видеть свою семью.

Global Look Press/Dmitry Golubovich Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Но всё равно — всех под одну гребёнку: дескать, все чиновники — воры, подонки и так далее. Это не травля разве?» — задаётся вопросом Песков.

Он признаёт, что в РФ сейчас сосредоточена «целая армия чиновников» и порой не только населению, но властям кажется, что их чересчур много. «Это извечная проблема нашего государства. Безусловно, граждане абсолютно нетерпимо относятся к чванству, к проявлению чрезмерной роскоши, и это правильно. Но большая часть тех, кто состоит на госслужбе, самоотверженно работают на благо страны, они не замешаны ни в какой коррупции», — заявил Песков.

Есть ли рецепт?

Однако для начала надо понять, откуда берутся презрение или ненависть к чиновникам и чем вызваны эти негативные чувства. Экономист Михаил Делягин пояснил News.ru, что корни всего это лежат в глубочайшем презрении, которое чиновники каждый день демонстрируют к людям, а также категорическим нежеланием госслужащих исполнять свои служебные обязанности.

«В основе лежат те титанические усилия, которые предпринимают чиновники для того, чтобы сделать жизнь людей ещё более тяжёлой и трудной, создавая проблемы на ровном месте», — сказал Делягин.

Однако, по его мнению, ситуация поправима. Если государство захочет исправить причины такого отношения, то в итоге чувства россиян быстро сменятся на всеобщую любовь, уверен Делягин. Однако за последние 30 лет у населения такого желания пока что не видно. Но за этот период чиновники хорошо продемонстрировали, что умеют делиться на две категории — тех, кто стремится разграбить страну, и тех, кто выражает своё презрение к простым людям.

Политолог-экономист Михаил Хазин считает, что в стране нужно приблизить стиль жизни чиновников к стилю жизни общества.

Марат Абулхатин/ТАСС

«Необходимо изменить экономическую политику и социальную политику в России, чтобы люди не воспринимали чиновников как оккупационную администрацию», — заявил Хазин.

Со своей стороны политолог Сергей Жаворонков считает необходимым добавить, что нетерпимость в обществе существует не только к чиновникам, но и ко многим корпорациям, количество которых растёт как на дрожжах.

«Это тоже очень важно. Сейчас в обществе понимают, что такие компании — это места, где без проблем можно получать зарплату в сотни тысяч рублей и непонятно чем заниматься», — уверен Жаворонков.

Но, по его мнению, есть и такая проблема, что чиновники стали вести себя демонстративно нагло и презрительно по отношению к народу.

«В демократических странах они себя так не ведут не потому, что там нет плохих чиновников, а потому, что плохие чиновники там боятся. Боятся сказать что-то оскорбительное, так как избираемого чиновника не переизберут, а подчиняющегося выборному начальнику чиновника просто уволят, чтобы не подставляться», — сказал собеседник News.ru.

А в России же чиновники беззастенчиво хамят, власти иногда в это вмешиваются, когда какие-то наглые высказывания получают общероссийский резонанс, если речь идёт о чиновниках регионального уровня. При этом аналогичные высказывания допускаются иногда и высокопоставленными чиновниками.

«Люди говорят: „Затяните пояса, потребляйте меньше электроэнергии“. Но когда смотришь на декларации о доходах и собственность чиновников, становится видно, что они пояса не затягивают», — возмущается эксперт.

«Мы видим в свете пенсионной реформы возмутительное явление — когда обычный человек должен выходить на пенсию в 65 лет, а фсбшник — в 35 лет. Это с какой стати? Нигде в мире нет столь низкого выхода на пенсию для сотрудников силовых структур», — продолжает Жаворонков.

По его словам, попытки отвести стрелки на всяких вице-губернаторов властям в итоге не удадутся, и люди всё чаще будут поглядывать повыше, откуда всё это идёт.

duma.gov.ru

Моральный износ власти

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин уверен, что причина нынешнего отношения общества к представителям власти носит фундаментальный характер. Она заключается в моральном износе власти.

«Все исследования показывают, что люди через 10−12 лет начинают уставать от несменяемости лиц во власти, что бы они ни делали, какую бы политику они ни проводили — в интересах людей или наоборот. Когда наступает усталость от власти, действия чиновников начинают восприниматься под другим углом», — сказал Салин.

И если брать последние антисоциальные высказывания чиновников, то они были и пять, и десять лет назад, но тогда они не попадали в публичное поле, потому что это было населению неинтересно. В отношении подобных высказываний реакция была, но не больше, чем на уровне «в большом стаде не без поганой овцы». Пару лет назад резонансные заявления стали попадать в публичное пространство, но даже и тогда они не вызывали такого масштабного обсуждения, так как кредит доверия власти оставался на высоком уровне. По мнению Салина, он был гальванизирован посткрымской эйфорией.

«Интерес уже стал возникать, это стало появляться в СМИ, но не вызывало широкомасштабной компании. Все действия власти десять лет назад рассматривались через презумпцию невиновности, потом пять лет назад — нейтрально, затем два посткрымских года снова через презумпцию невиновности, а сейчас — через презумпцию виновности. И такие заявления чиновников вызывают резонанс», — сказал политолог.

Выход из ситуации довольно простой — обновление визуального ряда власти. У населения надо создать ощущение того, что во власть пришли новые люди, которые будут проводить новую политику. Власть этот запрос осознаёт и стала на него реагировать в ходе президентской кампании Путина, считает он. У целевых групп электората создавалось ощущение того, что скоро всё обновится в лучшую сторону — отсюда и такой кредит доверия, исторический рекорд по числу проголосовавших. А потом власть своими действиями стала все эти ожидания опровергать, говорит Салин, и те же лица остались. А после в ход пошли уже и действия в социальном плане — пенсионная и мусорная реформы, увеличение НДС.

«Надо, чтобы люди поверили в то, что власть не только готова обновляться, а в то, что она уже обновилась и будет проводить новую политику», — заключил эксперт.

И вот тогда, быть может, будет выдан новый кредит доверия. А с помощью локальных пиар-компаний, рассказывающих, что чиновники тоже люди, ситуацию не исправишь. Изменения в общественном мнении по отношению к власти носят фундаментальный характер, и поменять ситуацию можно с учётом равносильных глобальных мер.