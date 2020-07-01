Памфилова о публикации итогов голосования: «жизнь внесла свои коррективы»

https://static.news.ru/photo/6ac94ef6-bbbb-11ea-9c77-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии объяснила публикацию итогов голосования по поправкам в Конституцию до закрытия всех участков. По её словам, причина в отличиях процедуры от обычных выборов.

На голосовании не регулируются ни экзитполы, ни агитация. Представители ЦИК сначала не хотели размещать результаты раньше завершения плебисцита, однако требовалось избежать разночтений при интерпретации данных.

Поскольку ничего не запрещено, как только на Чукотке подсчитали голоса, вся информация есть у местных комиссий, у наблюдателей, и каждый будет её выдавать и интерпретировать так, как он это понимает, — сказала она.

Законодательство о выборах отличается в зависимости от масштаба голосования: на общероссийских выборах результаты нельзя публиковать до закрытия всех избирательных участков, а на местных — до закрытия участков конкретного региона. Волеизъявление жителей одного субъекта в таком случае не оказывает влияние на другие плебисциты.

Мы хотели придерживаться такой же позиции, но жизнь внесла свои коррективы. Поскольку эта информация все равно распространялась бы с разной степенью точности, каждый поет как знает, то это будет полная несуразица, мы решили этот процесс упростить, — подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что в ЦИК хотели выдавать журналистам первичную информацию.

В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).