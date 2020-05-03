Томшин рассказал о преимуществах попадания в сборную России по биатлону

https://static.news.ru/photo/8d85d9de-8d2e-11ea-8e03-fa163e074e61_660.jpg Василий Томшин Фото: vasia_tomshin/instagram.com

Чемпион мира и Европы среди юниоров Василий Томшин рассказал о преимуществах попадания в расширенный список кандидатов на подготовку в сборную России по биатлону.

Он отметил, что попадание в сборную включает в себя сборы, тренерское сопровождение, медицинское обслуживание, экипировку и ставку в Центре спортивной подготовки.

В основном оплачивается всё: проживание, питание, перелёт, аренда спортивных сооружений. У основной команды больше финансовых возможностей, — цитирует Томшина «Спорт день за днём».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 апреля правление СБР утвердило кандидатуры тренеров сборной на сезон-2020/21. После почти недельных дискуссий и удалённого голосования было принято решение утвердить кандидатуры, предложенные вице-президентом СБР Валерием Польховским, в том числе его самого — на роль главного тренера.