Томшин рассказал о преимуществах попадания в сборную России по биатлону

Чемпион мира и Европы среди юниоров Василий Томшин рассказал о преимуществах попадания в расширенный список кандидатов на подготовку в сборную России по биатлону.
Он отметил, что попадание в сборную включает в себя сборы, тренерское сопровождение, медицинское обслуживание, экипировку и ставку в Центре спортивной подготовки.
В основном оплачивается всё: проживание, питание, перелёт, аренда спортивных сооружений. У основной команды больше финансовых возможностей,— цитирует Томшина «Спорт день за днём».
Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 апреля правление СБР утвердило кандидатуры тренеров сборной на сезон-2020/21. После почти недельных дискуссий и удалённого голосования было принято решение утвердить кандидатуры, предложенные вице-президентом СБР Валерием Польховским, в том числе его самого — на роль главного тренера.