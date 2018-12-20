Путин исполнил мечту девочки-инвалида

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Владимир Путин с Региной Парпиевой

Президент РФ Владимир Путин исполнил мечту юной россиянки Регины Парпиевой. Девочка мечтала об интервью с первым лицом государства.

Разговор длился 20 минут. Политик рассказал о музыкальных предпочтениях, о самых значимых, по его мнению, событиях уходящего года, о своём новогоднем желании и подарке, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Лучшим подарком была бы констатация того, что этот год, который мы прожили вместе со всей страной, будет со знаком плюс, что мы, несмотря на все сложности, — а их очень много, — их не только преодолели, но и создали условия для дальнейшего серьёзного развития нашей страны», — заявил российских лидер.

В начале декабря 2018 года Путин посетил Международный форум добровольцев и стал участником благотворительного проекта «Мечтай со мной» — волонтёры исполняют мечты тяжело больных детей. Записки с посланиями они клали в специальные конверты, часть из которых забрал с собой глава страны.

Регина Парпиева страдает от тяжёлого и неизлечимого заболевания — оптикомиелитита Девика. Ребёнок ослеп в 8 лет.

Ранее News.ru писал про 12-летнего жителя Нижегородской области Даниила Щеглова. Подросток страдает прогрессирующей миодистрофией Дюшена. Движение «Мечтай со мной» помогло мальчику впервые в жизни сесть за штурвал самолёта. Для него организовали экскурсию по учебному центру столичного аэропорта Домодедово. Мальчик узнал об устройстве пассажирских лайнеров и смог «полетать» в симуляторе.