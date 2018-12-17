USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Аналог «Артека» планируют построить под Сургутом

ТурБазар/vk.com

общество [ версия для печати ]

Региональный аналог знаменитого детского лагеря «Артек» может появиться в Сургутском районе (ХМАО). Идея его создания была высказана в ходе Форума гражданских инициатив.

По замыслу авторов инициативы, лагерь должен быть открыт на базе школы-интерната в деревне Русскинской. Данный проект активисты из числа общественников предложили ещё в прошлом году. В 2019 году идея будет доработана с использованием опыта «Артека». Власти района уже готовятся заключить соответствующее соглашение с лагерем.

Форум проводится во второй раз. Из прозвучавших на нем инициатив для реализации были отобраны 10. В частности, помимо открытия лагеря, было предложено проводить консультации для мигрантов, запустить образовательный проект «Электронный ТОС» и ряд других.

Работу по воплощению этих инициатив в жизнь местные власти будут вести вместе с общественниками, сообщает URA.Ru.

«Мы решили уйти от принципа, когда нам кто-то говорит: „Сделайте нашу жизнь лучше“. Мы предлагаем другой посыл — давайте делать её лучше вместе. Только это должны быть конкретные предложения, а не просто общие слова», — цитирует агентство замглавы Сургутского района Максима Нигматуллина.

Ранее News.ru сообщал о том, что на отдых в «Артек» были отправлены студенты Керченского политехнического колледжа, где в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек и были ранены ещё свыше 50. По мнению директора лагеря Алексея Каспржака, пребывание в «Артеке» стало для них средством психологической реабилитации после трагедии.


#Сургут #лагерь #гражданскоеобщество
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 22:02, 11 ноября 2018
Переживших трагедию в Керчи студентов отправили в «Артек»
в мире 14:22, 15 августа 2018
Спасённые из пещеры в Таиланде дети приглашены в «Артек»
общество 18:15, 31 июля 2018
Депутата Европарламента впечатлил «Артек»
Лента новостей
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
Другие новости
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top