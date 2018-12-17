Аналог «Артека» планируют построить под Сургутом

Региональный аналог знаменитого детского лагеря «Артек» может появиться в Сургутском районе (ХМАО). Идея его создания была высказана в ходе Форума гражданских инициатив.
По замыслу авторов инициативы, лагерь должен быть открыт на базе школы-интерната в деревне Русскинской. Данный проект активисты из числа общественников предложили ещё в прошлом году. В 2019 году идея будет доработана с использованием опыта «Артека». Власти района уже готовятся заключить соответствующее соглашение с лагерем.
Форум проводится во второй раз. Из прозвучавших на нем инициатив для реализации были отобраны 10. В частности, помимо открытия лагеря, было предложено проводить консультации для мигрантов, запустить образовательный проект «Электронный ТОС» и ряд других.
Работу по воплощению этих инициатив в жизнь местные власти будут вести вместе с общественниками, сообщает URA.Ru.
«Мы решили уйти от принципа, когда нам кто-то говорит: „Сделайте нашу жизнь лучше“. Мы предлагаем другой посыл — давайте делать её лучше вместе. Только это должны быть конкретные предложения, а не просто общие слова», — цитирует агентство замглавы Сургутского района Максима Нигматуллина.
Ранее News.ru сообщал о том, что на отдых в «Артек» были отправлены студенты Керченского политехнического колледжа, где в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек и были ранены ещё свыше 50. По мнению директора лагеря Алексея Каспржака, пребывание в «Артеке» стало для них средством психологической реабилитации после трагедии.