Вопреки санкциям: российские средства ПВО прикроют Ближний Восток

Россия ведёт переговоры с рядом ближневосточных игроков о поставках средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом накануне открытия международной выставки оборонной промышленности IDEX 2021 в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Несмотря на то что многие страны региона, имея дело с российским оружием, рискуют из-за угрозы вторичных санкций США, в экспертной среде говорят, что интерес к нему всё равно велик.

О соответствующих переговорах Михеев заявил в разговоре с ТАСС. Он отметил, что российские системы ПВО популярны в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе благодаря эффективному боевому применению на практике.

Сегодня мы обсуждаем их поставки с рядом стран региона как отдельно, так и в рамках организации единой системы ПВО. Уникальное преимущество российских средств ПВО и РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — NEWS.ru) заключается в их способности без потери боевой эффективности интегрироваться в уже существующие национальные системы ПВО, — отметил генеральный директор «Рособоронэкспорта».

Российская сторона, по словам Михеева, рассчитывает на внимание к подобной технике в рамках комплексной системы противодействия дронам, элементами которой являются средства радиоэлектронного обнаружения и подавления беспилотников, а также системы их уничтожения ракетным и пушечным вооружением.

Впрочем, какие именно ближневосточные столицы ведут переговоры с Москвой, не уточняется. Интерес к технике до недавнего времени демонстрировал очень широкий круг игроков, в числе которых были и те, у кого налажено активное военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Соединёнными Штатами. Так, несколько лет назад тема приобретения зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 получила новое звучание на фоне дипломатического, транспортного и экономического бойкота, который объявили Катару ведущие страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Тогда Доха заявила, что готова закупить С-400 для обеспечения безопасности. Но в этом году кризис был формально разрешён на саммите вовлечённых в него государств. Вопросом закупки российской техники, кроме того, активно интересовался Ирак — ещё при администрации бывшего президента Дональда Трампа. Правда, ситуацию усложняли как его экономическое положение, так и угрозы со стороны США. В американском законодательстве заложена основа для введения вторичных санкций против тех стран, которые закупают российскую технику.

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В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин заметил, что приход в Белый дом команды Джо Байдена вряд ли может повлиять на интерес ближневосточных покупателей к российской технике.

Приход Байдена к власти в США на данный момент не прекратил ни одного военного конфликта, продолжают сохраняться и все основные точки напряжения, которые могут вспыхнуть новой войной. В этих условиях страны Ближнего Востока сейчас заинтересованы в новых вооружениях, включая средства ПВО, не меньше. В случае с российскими средствами ПВО, конечно, сдерживающим фактором для ряда стран являются санкции, которыми США угрожают за крупные закупки вооружений у России, но остаются покупатели, которые не обращают на это внимания. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

По словам эксперта, многое зависит от стран и от масштабов закупок. Сложности при оружейных сделках бывают разного характера. К примеру, интерес к оружию отечественного производства проявлял Иран. Однако, как указывает Лямин, Тегеран сам находится под экономическими санкциями и значительные ресурсы в последние годы вкладывает в развитие собственных систем ПВО, в связи с чем зарубежные закупки у иранской стороны, скорее всего, будут носить только ограниченный характер. С другой стороны, в качестве примера можно привести ОАЭ, которые обладают большими финансовыми ресурсами и которые ранее уже закупали у России, к примеру, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Но они — с учётом тесных связей с США — вряд ли будут закупать что-то такое, что может вызвать особое раздражение в Вашингтоне, заключил аналитик.