Россиян вывезут из Газы: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Эвакуация россиян из сектора Газа начнется в ближайшие дни

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Обстановка на КПП «Рафах»

Дипломатический источник сообщил ТАСС, что в ближайшие дни ожидается эвакуация россиян из сектора Газа. Для ее проведения все готово, стороны должны согласовать список лиц, выезжающих через КПП «Рафах» со стороны Израиля. В то же время член политбюро палестинской группировки ХАМАС Абу Марзук заявил BBC, что в Газе нашли двух заложниц с российскими паспортами. По его словам, их не получилось освободить из-за интенсивных боевых действий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что россиян и иностранных граждан, которые хотят покинуть сектор Газа, очень много. Власти РФ находятся в постоянном контакте со всеми сторонами для решения этого вопроса, добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что процесс очень сложный, поскольку необходимо скоординировать гуманитарные паузы и получить разрешение от Египта на вход на территорию Израиля. Песков отметил, что российские дипломаты занимаются согласованием этих нюансов.

О том, что произошло в зоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке к утру 7 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

ЦАХАЛ воюет с ХАМАС и отвечает «Хезболле»

Утром 7 ноября израильские военные вели ожесточенные бои с бойцами ХАМАС на юге сектора Газа, сообщил Al Mayadeen. В частности, тяжелая ситуация складывалась в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава. По данным телеканала, армия обороны Израиля наносила удары по жилым кварталам. В результате ракетного обстрела города Хан-Юнис погибли восемь палестинцев.

Издание Times of Israel писало, что сухопутные израильские войска в ходе наземной операции на севере сектора Газа продвинулись к штабу бойцов ХАМАС, расположенному неподалеку от больницы «Аш-Шифа». Военное руководство Армии обороны Израиля полагает, что штаб ХАМАС находится под зданием этого медучреждения.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военнослужащие страны за прошедшие сутки взяли под свой контроль опорный пункт ХАМАС в северной части сектора Газа. В нем находились противотанковые ракеты, пусковые установки, склады с оружием и различные средства разведки.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Позднее в пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что израильские военные ударили по зданию с бойцами ХАМАС рядом с больницей «Аль-Кудс». После атаки произошло несколько взрывов, что, по мнению военных руководителей Израиля, указывает на хранение в здании боеприпасов. Днем израильские военные уничтожили туннели ХАМАС в районе Бейт-Ханун в секторе Газа. Они находились под жилыми домами.

На севере Израиля танк ЦАХАЛ нанес удары по «террористической ячейке», члены которой планировали запустить ракеты в сторону населенного пункта Штула. Кроме того, израильские военные атаковали пост ливанской шиитской группировки «Хезболла» для предотвращения угрозы нападения. Наряду с этим ПВО Израиля перехватила подозрительную воздушную цель на границе с Ливаном.

В ответ на эти атаки отряд «Хезболлы» обстрелял казарму ЦАХАЛ в Биркет-Рише, сообщил телеканал Al-Manar. В результате атаки среди военнослужащих Израиля есть погибшие и пострадавшие.

Группировка «Бригады аль-Кассама», которая является военным крылом ХАМАС, уничтожила три израильских танка на окраине лагеря Эш-Шати на западе Газы. Палестинские бойцы также уничтожили бронетранспортер и бульдозер ЦАХАЛ.

Израиль обеспечит безопасность сектора Газа после конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет нести общую ответственность за управление сектором Газа и обеспечение безопасности после завершения конфликта. Он отметил, что это будет продолжаться неопределенное количество времени.

Тем временем бывший премьер Израиля, экс-министр обороны страны Эхуд Барак призвал ЦАХАЛ завершить военную операцию в Газе в ближайшие недели. Он добавил, что на Западе возрастает недовольство, поддержка Израиля ослабевает из-за рисков разрастания войны, поэтому Тель-Авив не сможет вести более длительную кампанию.

Администрация Аббаса опровергла сообщения об обстреле его кортежа

Турецкое издание Hürriyet сообщило, что автомобильная колонна президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению. По данным газеты, ответственность за атаку взяла на себя группировка «Дети Абу Джандаля».

По информации Hürriyet, в результате нападения был застрелен один человек, предположительно, телохранитель Аббаса. Газета отмечает, что накануне «Дети Абу Джандаля» предъявили Аббасу 24-часовой ультиматум, потребовав предпринять шаги в отношении сектора Газа и принять меры против Израиля.

Между тем в администрации Аббаса сообщили, что автоколонна не подвергалась нападению, передает РИА Новости.

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press Махмуд Аббас

Как проходит эвакуация иностранцев из Газы

Во вторник ХАМАС разрешило покинуть сектор Газа подданным Великобритании, а также гражданам Канады, Украины, Молдавии, Филиппин, Франции, ФРГ и Румынии. Для облегчения процесса перехода их призвали приехать к КПП «Рафах» в 08:00 мск.

Группировка «Бригады аль-Кассама» собиралась освободить 12 заложников, однако, по словам ее представителей, этого не получилось сделать из-за ударов Армии обороны Израиля. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что ведомство работает над сбором информации о россиянах, оказавшихся в плену у бойцов ХАМАС.

Возросла угроза нападения на евреев в разных странах

В Калифорнии пожилой еврей Пол Кесслер скончался в результате травм, полученных в ходе столкновений во время акций протеста из-за войны Израиля с ХАМАС. Гибель 69-летнего мужчины расследуют как убийство, в полиции не исключают версию преступления на почве ненависти.

Кесслер умер после демонстраций произраильских и пропалестинских активистов, прошедших 5 ноября в городе Таузенд-Оуксе примерно в 65 км к северо-западу от Лос-Анджелеса. В офисе шерифа округа Вентура сообщили, что у мужчины произошла ссора с одним или несколькими митингующими, в результате чего он упал и ударился головой. Кесслера доставили в больницу, позже он скончался.

В то же время представитель МВД Германии заявил, что в преддверии 85-й годовщины Хрустальной ночи возрастает риск нападений на еврейские учреждения в стране. По его словам, могут иметь место акции протеста и подстрекательства к мятежу. Протестующие могут нанести ущерб чреждениям, связанным с Израилем, добавили в ведомстве.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер призвала граждан сплотиться в борьбе с антисемитизмом. По ее словам, евреи должны быть уверены в том, что сейчас 2023-й, а не 1938 год. Она также отметила, что граждане, пользующиеся свободами для пропаганды ненависти, не могут рассчитывать на защиту своих гражданских прав.

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