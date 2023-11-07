Разведка занялась поисками россиян — заложников ХАМАС Нарышкин: СВР ищет информацию о россиянах — заложниках ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Служба внешней разведки РФ работает над сбором информации о россиянах, оказавшихся в плену у бойцов палестинского движения ХАМАС, заявил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин, слова которого приводит РИА Новости. По данным посольства РФ в Израиле, на территории сектора Газа удерживают порядка шести россиян.

Да, мы работаем, — сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что ситуация с освобождением россиян из плена ХАМАС осложняется тем, что не все стороны согласовали позиции. По его словам, в переговоры включены несколько стран.

Ранее палестинское движение «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявило, что освободит иностранных заложников при достижении временного перемирия. В организации добавили, что сохранят партнерские отношения с Палестинской национальной администрацией (ПНА) «при любых будущих раскладах».

Вместе с тем представители военного крыла движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» сообщили, что в результате атак Армии обороны Израиля по сектору Газа погибли более 60 заложников. Они отметили, что извлечь из-под завалов тела всех погибших не представляется возможным.