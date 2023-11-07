В Кремле рассказали о проблеме эвакуации россиян из сектора Газа Песков: идет сложная работа по эвакуации желающих покинуть сектор Газа

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Россиян и иностранных граждан, которые хотят покинуть сектор Газа, очень много, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия находится в постоянном контакте со всеми сторонами для решения этого вопроса.

Достаточно много желающих покинуть сейчас Газу. Мы со всеми сторонами, которые должны это согласовать, находимся в постоянном контакте, — уточнил Песков.

Представитель Кремля добавил, что процесс очень сложный, поскольку необходимо скоординировать гуманитарные паузы и получить разрешение от Египта на вход на территорию Израиля. Песков отметил, что российские дипломаты занимаются решением и согласованием этих нюансов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа. Она также сказала, что Москва работает с властями Израиля, Египта и Палестины и ежедневно контактирует с послами и профильными организациями с целью скорейшего начала эвакуационных мероприятий.

Внешнеполитическое ведомство призвало граждан России, находящихся в Газе, принять все необходимые меры для обеспечения личной безопасности и следить за сообщениями дипмиссий. В МИД подчеркнули, что российская сторона передала всю информацию по процессу эвакуации странам, задействованным в этом процессе.