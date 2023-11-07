Нетаньяху отверг перемирие: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу Нетаньяху заявил, что общего прекращения огня в секторе Газа не будет

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Общее прекращение огня в секторе Газа не способствует разрешению палестино-израильского конфликта, поскольку против радикального движения ХАМАС работает исключительно военное давление, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что о прекращении огня не может идти речь без освобождения израильских заложников.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 6 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Как США отреагировали на призывы к прекращению огня в Газе

США по-прежнему отвергают призывы к «общему прекращению огня» в рамках палестино-израильского конфликта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон настаивает на «временном и локальном» прекращении огня в гуманитарных целях.

Какая сейчас обстановка в зоне палестино-израильского конфликта

Израильская армия вечером 6 ноября нанесла удары по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-аль-Хава на севере сектора Газа, сообщил катарский телеканал Al Jazeera. По его данным, сведений о пострадавших пока нет.

Самолеты ВВС успешно сопровождают сухопутные подразделения израильской армии в ходе операции в секторе Газа, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он отметил, что при необходимости пилоты наносят удары по любой цели, угрожающей интересам Тель-Авива на Ближнем Востоке.

Так, истребители и артиллерия армии Израиля нанесли удары по ряду объектов шиитской группировки «Хезболла» в ответ на пуски из Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Атаке подверглись склады с оружием, пусковые установки и инфраструктура группировки.

Как Израиль ответил на угрозы Иордании

Власти Израиля не намерены выселять палестинцев из сектора Газа и ценят связи с Иорданией, однако взгляды королевства на возможность войны из-за анклава вызывают сожаление, говорится в заявлении МИД еврейского государства. Там подчеркнули, что Израиль борется с ХАМАС, представляющим опасность для всего региона.

Какое оружие США дадут Израилю

Администрация президента США Джо Байдена намерена передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму $320 млн, сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, Белый дом направил в конгресс соответствующее уведомление.

Предположительно, речь идет о поставках планирующих бомб семейства Spice, разработанных израильской компанией Rafael. Данные бомбы могут поражать цель на расстоянии до 125 километров. Вес боевой части боеприпаса зависит от модификации и может достигать 907 килограммов. Бомбы оборудованы системой автономной корректировки курса с помощью GPS. По словам производителей, точность поражения составляет три метра.

К чему призвали Китай и ОАЭ

Китай и Объединенные Арабские Эмираты призывали к срочному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. По его словам, соответствующие шаги необходимо предпринять для обеспечения защиты мирных граждан.

Очередное заседание Совбеза ООН по ситуации в Газе состоится 9 ноября, заявила постпред ОАЭ при всемирной организации Лана Заки Нусейба. По ее словам, такие заседания по палестинскому анклаву Абу-Даби станет запрашивать регулярно.

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