В Германии опасаются повторения Хрустальной ночи в ближайшие дни МВД Германии предупредило о риске погромов в годовщину Хрустальной ночи

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В преддверии 85-й годовщины Хрустальной ночи возрастает риск нападений на еврейские учреждения в Германии, сообщил представитель МВД ФРГ в интервью газете Handelsblatt. По его словам, могут иметь место акции протеста, подстрекательства к мятежу и нанесение материального ущерба учреждениям, связанным с Израилем.

Мы не можем исключать пропалестинских мероприятий, в том числе направленных на искажение роли виновных и жертв в войне против Израиля. Также могут иметь место необъявленные демонстративные действия, связанные с соответствующими преступлениями, такими как оскорбление, подстрекательство к мятежу и нанесение материального ущерба, или выражения недовольства перед израильскими учреждениями и молитвенными домами, — сообщил представитель ведомства.

Глава МВД Нэнси Фезер вместе с тем призвала сплотиться в борьбе с антисемитизмом. По ее словам, евреи должны быть уверены в том, что сейчас 2023-й, а не 1938 год. Она также отметила, что граждане, пользующиеся свободами для пропаганды ненависти, не могут рассчитывать на защиту своих гражданских прав.

Событие, которое получило название «Хрустальная ночь», произошло в нацистской Германии с 9 на 10 ноября 1938 года. Поводом для погромов еврейской собственности стала смерть немецкого дипломата после покушения на него польского еврея.

Ранее в Калифорнии в результате дуэльных акций протеста из-за войны Израиля и ХАМАС погиб пожилой еврей. Известно, что в ходе митинга он поссорился с несколькими участниками акции. В результате мужчина упал и ударился головой.