«Где инспекторы?»: МИД РФ отреагировал на слова Израиля о ядерном оружии Захарова: слова Израиля о ядерном ударе по Газе вызывают вопросы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявления израильской стороны о возможности ядерного удара по сектору Газа вызывают огромное количество вопросов, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live». Один из них — это отсутствие реакции международных организаций и инспекторов МАГАТЭ, указала дипломат. По ее словам, соответствующие заявления уже вызвали бурную реакцию во всем мире.

Это вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один — получается, мы слышим официальное заявление о наличии [у Израиля] ядерного оружия? Соответственно, следующие вопросы, которые появились у всех, — где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы? — возмутилась Захарова.

Ранее министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что сброс ядерной бомбы на Газу — это «одна из возможностей» Тель-Авива. Позднее он подчеркнул, что его высказывание «является метафорическим». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг все утверждения Элияху и отстранил его от участия в заседаниях кабмина.

Палестинское движение ХАМАС в ответ на соответствующие заявления назвало правительство Израиля фашистским. По словам представителя группировки Хазема Касема, они отражают беспрецедентный терроризм, практикуемый Тель-Авивом против палестинского народа.