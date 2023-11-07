Опорник ХАМАС в Газе не выстоял под натиском израильских военных ЦАХАЛ сообщила о захвате военного опорного пункта ХАМАС в секторе Газа

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Израильские военнослужащие за прошедшие сутки взяли под свой контроль опорный пункт палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщает пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как утверждается, там находились противотанковые ракеты и пусковые установки, а также склады с оружием и различные средства разведки.

За минувшие сутки войска ЦАХАЛ захватили военный опорный пункт, принадлежащий террористической организации ХАМАС, на севере сектора Газа, — говорится в сообщении.

Издание Times of Israel ранее писало, что сухопутные войска израильских вооруженных сил в ходе наземной операции на севере сектора Газа продвинулись к штабу бойцов ХАМАС, расположенного неподалеку от больницы «Аш-Шифа». Военное руководство армии Израиля полагает, что штаб ХАМАС находится под зданием этого медучреждения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что общее прекращение огня в секторе Газа не способствует разрешению палестино-израильского конфликта, поскольку против движения ХАМАС работает исключительно военное давление. Глава правительства добавил, что о прекращении огня не может идти речь без освобождения израильских заложников. По словам президента Израиля Ицхака Герцога, страна не прекратит борьбу с ХАМАС до его исчезновения. Он подчеркнул, что «эксплуатирование страданий» жителей Газы не сможет остановить действия израильских военных.