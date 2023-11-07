«Как тебе не стыдно, Гутерриш!»: Израиль осудил генсека ООН за слова о Газе МИД Израиля осудил генсека ООН за сравнение сектора Газа с кладбищем

Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн осудил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за сравнение сектора Газа с детским кладбищем. На своей странице в социальной сети Twitter (X) Коэн напомнил, что члены палестинского движения ХАМАС удерживают в заложниках свыше 30 несовершеннолетних израильтян, в том числе девятимесячного младенца.

Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш! Больше 30 несовершеннолетних, среди которых девятимесячный младенец, а также малыши и дети удерживаются против воли в секторе Газа, — написал Коэн.

Генсек ООН ранее заявил, что в результате бомбардировок Газы и наземных операций Армии обороны Израиля гибнут мирные жители, в том числе и дети. Он подчеркнул, что снарядами поражаются и гуманитарные объекты, в том числе больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН. Согласно статистическим данным Минздрава Газы, в результате бомбардировок погибли около 10 тысяч палестинцев.

Фото: IMAGO/Ahmed Ibrahim apaimages/Global Look Press

Гутерриш также утверждал, что в ходе палестино-израильского конфликта также гибнут журналисты. По его словам, за четыре недели погибло больше сотрудников средств массовой информации, чем при любом другом конфликте за последние 30 лет. Также жертвами конфликта стали 89 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам.