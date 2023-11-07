Сторонники ХАМАС забили еврея до смерти на протестах в США Еврей погиб после конфликта со сторонниками Палестины на митинге в Калифорнии

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожилой еврей скончался в Калифорнии в результате травм, полученных в ходе столкновений во время дуэльных акций протеста из-за войны Израиля с ХАМАС, пишет New York Times. Гибель 69-летнего мужчины расследуют как убийство, в полиции не исключают версию преступления на почве ненависти.

Пол Кесслер погиб после конфликта 5 ноября ​​на фоне дуэльных демонстраций произраильских и пропалестинских активистов в городе Таузенд-Оуксе примерно в 65 км к северо-западу от Лос-Анджелеса. В офисе шерифа округа Вентура сообщили, что у мужчины произошла ссора с одним или несколькими митингующими, в результате он упал и ударился головой.

Кесслера доставили в больницу, позже он скончался. По данным NYT, погибший был евреем.

Ранее в управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили, что после беспорядков в аэропорту Махачкалы задержали 201 человека, на 155 из них составлены административные протоколы. По данным полиции, за неповиновение стражам порядка к ответственности привлечены 82 нарушителя, за мелкое хулиганство — 107 человек. В административном порядке были задержаны 70 нарушителей, 38 из них арестовали на 10 суток. В результате погрома в Дагестане 29 октября пострадали 20 человек.