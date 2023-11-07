Экс-премьер Израиля призвал завершить операцию в Газе как можно скорее Экс-премьер Израиля Барак: операцию в Газе следует завершить в ближайшие недели

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Операцию в секторе Газа нужно завершить в ближайшие недели, заявил Politico бывший премьер Израиля, экс-министр обороны страны Эхуд Барак. По его словам, на Западе возрастает недовольство, его поддержка ослабевает из-за рисков разрастания войны, поэтому Тель-Авив не сможет вести более длительную кампанию.

Мы теряем общественное мнение в Европе, и через неделю или две мы начнем терять поддержку правительств в Европе. Еще через неделю возникнут споры с американцами, — заявил Барак.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму $320 млн. Отмечается, что Белый дом направил в конгресс соответствующее уведомление.

Предположительно, речь идет о поставках планирующих бомб семейства Spice, разработанных израильской компанией Rafael. В рамках договоренностей между двумя странами дочернее предприятие Rafael USA передаст боеприпасы головной компании, которая доставит их израильским военным.

До этого члены палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю. В поддержку законопроекта высказались 226 членов палаты представителей, против проголосовали 196. Документ предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы ПРО и ПВО «Железный купол» и «Праща Давида», а также $1,2 млрд на разработку системы ПРО «Железный луч».