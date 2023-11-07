В ХАМАС разрешили покинуть Газу гражданам восьми стран В ХАМАС разрешили покинуть Газу гражданам Канады, Молдавии и Великобритании

Фото: Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС разрешило покинуть сектор Газа гражданам Великобритании, Канады, Украины, Молдавии, Филиппин, Франции, ФРГ и Румынии, сообщает пограничная служба анклава в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Для облегчения процесса перехода их призвали приехать к КПП «Рафах» в 08:00 по московскому времени.

Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП «Рафах» 7 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 (08:00 мск), чтобы облегчить себе процесс перехода, — говорится в сообщении.

Ранее Египет остановил эвакуацию иностранцев из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» после того, как Израиль отказался выпускать из анклава раненых палестинцев. Решение было принято после израильского обстрела машин скорой помощи 4 ноября.

В Минздраве сектора Газа сообщили, что последние три дня не могут отправить раненых в египетские больницы из-за бомбардировок. При этом контрольно-пропускной пункт продолжает выполнять свои функции по доставке гуманитарных грузов в сектор Газа. За сутки 4 ноября погранпереход пересекли 75 грузовых авто с помощью населению палестинского анклава.