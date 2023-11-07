Times of Israel: ЦАХАЛ продвинулась к штабу ХАМАС у больницы «Аш-Шифа»

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Сухопутные войска израильских Вооруженных сил в ходе наземной операции на севере сектора Газа продвинулись к штабу бойцов палестинского движения ХАМАС, расположенного неподалеку от больницы «Аш-Шифа», сообщает Times of Israel. Военное руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полагает, что штаб ХАМАС находится под зданием этого медучреждения.

Спикер ЦАХАЛ утверждает, что в ходе ударов военно-воздушных сил были ликвидированы несколько полевых командиров ХАМАС. По его словам, инженерные войска уничтожают все подземные тоннели на пути израильских сухопутных войск.

6 ноября сообщалось, что армия Израиля нанесла удары по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-аль-Хава на севере сектора Газа. Сведений о пострадавших нет.

3 ноября Израиль нанес удар по территории, прилегающей к центральной больнице «Аль-Шифа» в Газе. Тогда погибли не менее 15 человек. Раненых палестинцев в машинах скорой помощи должны были отвезти к КПП «Рафах» на границе с Египтом. Удар израильскими силами был нанесен рядом со входом в больницу. Директор медицинского комплекса назвал атаку настоящим преступлением. Разбомбленная колонна скорой помощи двигалась по согласованию с Красным Крестом, отметил он.