Нетаньяху рассказал, что ждет сектор Газа после завершения конфликта Нетаньяху: Израиль будет нести ответственность за безопасность в секторе Газа

Фото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху (в центре)

Израиль будет нести общую ответственность за управление сектором Газа и обеспечение там безопасности после завершения конфликта, заявил ABC премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что это будет продолжаться неопределенное количество времени.

Думаю, что на Израиле на протяжении неопределенного периода будет общая ответственность за безопасность, — сказал Нетаньяху.

Ранее он сообщил, что общее прекращение огня в секторе Газа не способствует разрешению палестино-израильского конфликта, поскольку против радикального движения ХАМАС работает исключительно военное давление. Премьер добавил, что о прекращении огня не может идти речь без освобождения израильских заложников.

До этого Нетаньяху уже заявлял, что Израиль согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа только при освобождении заложников. По его словам, израильская армия действует в полную силу, Тель-Авив выступает против передачи топлива и финансовой помощи палестинскому анклаву. Согласно данным представителей ХАМАС, в секторе Газа на сегодняшний день находятся порядка 200–250 пленных. По словам президента Израиля Ицхака Герцога, страна не прекратит борьбу с ХАМАС до его исчезновения. Он подчеркнул, что «эксплуатирование страданий» жителей Газы не сможет остановить действия израильских военных.