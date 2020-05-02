Россия и Турция провели совместное патрулирование в Хасеке

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В Сирии власти стали поэтапно ослаблять ограничительные меры в сфере торговли и услуг, введённые на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает портал Syria Al N. По его данным, открылись рынки и предприятия розничной торговли в Дамаске и ряде других городов. В столице предприниматели смогут беспошлинно продавать свои товары...