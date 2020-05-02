Россия и Турция провели совместное патрулирование в Хасеке

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование территорий в Сирии. Обстрелов со стороны подконтрольных Турции боевиков не выявлено.
Продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Делави-Кара — Джиллика — Эль-Фирдаус — Акка — Шамсия — Акка — Эль-Фирдаус — Джиллика — Делави-Кара в провинции Хасеке, — заявил руководитель российского центра по примирению в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Как ранее информировал NEWS.ru, Россия обеспокоена вспышками напряжённости на границе Турции и Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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