Ближний Восток

Россия обеспокоена вспышками напряжённости на границе Турции и Сирии

22:16, 30 апреля 2020 11
Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность по поводу вспышек напряжённости в районах границы Турции и Сирии.

С обеспокоенностью воспринимаем периодические вспышки напряжённости в районах сирийско-турецкой границы, в настоящее время находящихся под контролем Анкары, — заявила она.

Ранее власти США предложили сотрудничество России в борьбе с терроризмом на юго-западе Сирии. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель американской стороны по САР Джеймс Джеффри.

Как писал NEWS.ru, территория на юге Сирии имеет стратегическое значение для России. В апреле 2020 года она стала настоящим вызовом для российских военных.

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