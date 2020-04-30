Россия обеспокоена вспышками напряжённости на границе Турции и Сирии

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Спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри предложил сотрудничество России. Он выступил с инициативой по объединению усилий в борьбе с терроризмом. В частности, речь идёт о группировке «Исламское государство» (террористическая организация, запрещённая в РФ) на юго-западе Сирии.

Немного сирийских сил осталось на юго-западе, в пустыне Бадия, чтобы иметь дело с ИГ. Нас это сильно беспокоит. Мы видели, что ИГ там увеличивает территориальное присутствие, даже нападает на города...