Россия обеспокоена вспышками напряжённости на границе Турции и Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность по поводу вспышек напряжённости в районах границы Турции и Сирии.
С обеспокоенностью воспринимаем периодические вспышки напряжённости в районах сирийско-турецкой границы, в настоящее время находящихся под контролем Анкары, — заявила она.
Ранее власти США предложили сотрудничество России в борьбе с терроризмом на юго-западе Сирии. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель американской стороны по САР Джеймс Джеффри.
Как писал NEWS.ru, территория на юге Сирии имеет стратегическое значение для России. В апреле 2020 года она стала настоящим вызовом для российских военных.
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