Иране начнут открывать некоторые мечети

https://static.news.ru/photo/ac32c41a-8d23-11ea-a67a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farshid-Motahari Bina/dpa/Global Look Press

В 132 районах Ирана с 4 мая начнут открываться мечети, так как риск заражения COVID-19 в этих муниципалитетах признан минимальным.

Об этом сообщил президент Исламской Республики Хасан Рухани во время заседания антикризисного эпидемиологического штаба, передаёт «Интерфакс». По его словам, это будет сделано в рамках ослабления ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса.

Рухани отметил, что власти этих районов не настаивают на том, чтобы верующие обязательно посещали мечети, так как нормы ислама подразумевают обеспечение безопасности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Иране ожидают как минимум две волны коронавируса. Такое мнение выразил замминистра здравоохранения страны и глава Организации по контролю за производством лекарств и продовольствия Мохаммад Реза Шанесаз.