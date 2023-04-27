На западе Москвы полыхает строящийся ЖК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У метро «Парк Победы» на улице Поклонной в Москве загорелась стройка в ЖК «Виктория Парк». Очевидцы сообщают об огромном столбе черного дыма, который виден на весь район. В пресс-службе столичного главка МЧС NEWS.ru рассказали, что возгорание удалось локализовать.

В 11:44 поступила заявка о пожаре по адресу: улица Поклонная, дом 15. Площадь пожара составляет 100 кв. м. В 12:09 пожар был локализован. Дальнейшей угрозы распространения огня нет. Сведения о пострадавших не поступали, — сказали в ведомстве.

Ранее в Таганском районе Москвы произошел пожар в здании Российской академии адвокатуры и нотариата в Малом Полуярославском переулке. В столичном МЧС сообщали о выезде пожарных. SHOT писал, что горел четвертый этаж здания, были слышны звуки, похожие на взрывы, всех людей эвакуировали еще до приезда экстренных служб. Позже выяснилось, что загорелась мебель, огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Пожар потушили, никто не пострадал.

25 апреля крупный пожар возник на деревообрабатывающем предприятии в городе Лесозаводске в Приморье. Из-за сильного ветра площадь возгорания достигла 12 тысяч кв. м, самостоятельно эвакуироваться смогли 20 человек.

24 апреля в Чите более 100 человек эвакуировали из-за пожара в отеле. Огонь вспыхнул на верхнем этаже здания на улице Костюшко-Григоровича, пламя охватило пять квадратных метров. Возгорание ликвидировали, обошлось без жертв, сотрудники и гости вернулись с улицы в отель.