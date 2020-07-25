Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом

https://static.news.ru/photo/9d03f018-cde2-11ea-8c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Сочи завершился турнир АСА 107, главным событием которого стал резонансный бой в тяжёлом весе между Александром Емельяненко (28-8-1) и Магомедом Исмаиловым (16-2-1). Уступающий сопернику в весе 22 кг Исмаилов одержал уверенную победу, избив соперника в стойке и в партере.

Исмаилов шокировал Емельяненко стремительной атакой в самом начале боя, после чего перевёл бой в партер и полностью контролировал поединок до конца раунда, нанося жёсткие удары Емельяненко по голове и корпусу. Результатом их стало сильное рассечение у Александра, а на последних секундах раунда Исмаилов был близок к досрочному завершению боя.

Второй раунд начался с размена в стойке, где Исмаилов за счёт скорости и нестандартной техники имел преимущество, а затем снова перевёл бой на землю, где чувствовал себя в своей стихии и продолжил избивать превосходящего в габаритах оппонента. В третьем раунде Исмаилов снова без проблем бросил Александра на землю и попытался завершить бой досрочно. В итоге после очередной серии ударов рефери Виктор Корнеев остановил бой.

В соглавном бою вечера российский полусредневес Абубакар Вагаев одержал победу единогласным решением судей над соотечественником Гаджимурадом Хирамагомедовым.