Актриса Галина Тихонова умерла в 31 год

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Российская актриса Галина Тихонова скоропостижно скончалась, не дожив до 32 лет. По предварительной информации, она страдала от тяжёлой болезни, однако какой — пока не известно.

Дату прощания и похорон ещё не сообщали, пишет портал Sakhalife.ru.

Девушка играла на сцене якутских театров, в частности, в Театре Олонхо, ездила с гастролями во Францию и в Японию. Со спектаклем «Угаданки» актриса была номинирована на Национальную театральную премию «Золотая маска» в Москве.

Помимо ролей в театре, она успела проявить себя в кино: снялась в фильмах «Белый ягель», «Заблудившиеся», «Дорога», «Мой убийца» и других.

В драме «Белый ягель» Тихонова сыграла одну из главных ролей. Фильм строится на внутреннем конфликте молодого человека — ненца, который должен сделать очень сложный для него выбор между юношеской любовью и традициями, которые нельзя предать.