Кинологи объяснили, как кормить собак

https://static.news.ru/photo/123cf1ec-d61a-11ea-8ed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, как правильно кормить собак и сохранить их здоровье.

Правильное питание важно для человека, но и собаки в этом плане ничем не отличаются от своих хозяев. При этом не думайте, что можно каждое утро делить на двоих с питомцем булочку с сахарной пудрой или бутерброд с авокадо. Для собаки такие деликатесы даже при одноразовом употреблении могут стать причиной отравления и началом воспалительных процессов в организме. Такой любовью к питомцу вы можете сделать только хуже. Даже самые безобидные и привычные для вас продукты могут быть ядом для собак, — привели слова президента РКФ Владимира Голубева в РИА Новости.

Он отметил, что собаку нужно кормить только специальными кормами, которые подобраны индивидуально под питомца после консультации с ветеринаром. Владимир Голубев добавил, что не стоит кормить собаку пищей «с общего стола»: мясом, сыром, костями, особенно трубчатыми, так как питомец их разгрызает и остаются мелкие осколки, которые могут повредить желудок.

Если вы любите свою собаку, желаете ей долгой жизни, то никогда не давайте есть трубчатые и любые другие кости со стола, продукты с пряностями, любой алкоголь, кусочки сахара или конфет. Это может стоить ей жизни, — объяснил президент РКФ.

Он сообщил, что шоколад, конфеты, какао содержат теобромин, который является ядом для собак.

Вред, который теобромин наносит желудку и другим органам, необратим. У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после его употребления. Опаснее всего то, что собаки его очень любят. Поэтому будьте внимательны и храните его в недоступных для животного местах, — привели слова Владимира Голубева в РИА Новости.

Кроме того, по словам специалистов РКФ, собакам нельзя употреблять чай, кофе, лук, чеснок, сливы, персики, вишню, черешню, абрикосы, авокадо, орехи, соль, сахар, грибы, картофель, выпечку.

Очень редко можно допускать употребление кукурузы, мороженого, сыра, молока, граната, винограда, яиц, копчёностей, если они не содержатся в кормах.

Однако собакам можно: груши (без кожуры), батат, сырые кабачки, бананы, огурцы (свежие), морковь, яблоки (свежие и сушёные, без сахара).

Если питомец очень любит сладкое, то угостите его тыквой или томатами черри. Обычное печенье или вегетарианские конфеты для употребления собаками не подходят, — подчеркнули в РКФ.

Как писал NEWS.ru ранее, Российская кинологическая федерация составила рейтинг пород собак, легче всего поддающихся дрессировке. По итогам исследований Университет Британской Колумбии (Канада) назвал самыми умными четвероногими бордер-колли, пуделей, золотистых ретриверов, лабрадоров и шелти (шотландские овчарки).