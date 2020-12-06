Газзаев выразил соболезнования в связи с кончиной Понедельника

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Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью футболиста и чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника.

По словам Газзаева, он отлично знал Понедельника, ведь спортсмен являлся блестящим нападающим. Бывший тренер также отметил, что после завершения карьеры Понедельник стал журналистом, был главным редактором «Футбола».

Хочу выразить самые искренние соболезнования родным, близким и всем, кто хорошо знал этого великого человека, — подчеркнул Газзаев, слова которого приводит портал Championat.com.

Виктор Понедельник скончался 5 декабря на 84-м году жизни. Футболист являлся уроженцем Ростова-на-Дону, практически всю карьеру игрока он провёл в родном городе, выступая за «Ростсельмаш» и СКА. Дважды пытался заиграть в Москве, но ни в ЦСКА, ни в «Спартаке» не провёл ни одного официального матча.

На его счету 29 матчей за сборную СССР и 20 забитых мячей. Безусловно, главный эпизод карьеры Понедельника — победный гол в ворота сборной Югославии в финале чемпионата Европы — 1960. Футболист ушёл из жизни последним из всех игроков того состава. Также Виктор Владимирович в составе советской сборной стал серебряным призёром европейского первенства — 1964.

Как ранее писал NEWS.ru, смерть Виктора Понедельника прокомментировали в РФС. Председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян заявил, что организация окажет помощь семье легенды.